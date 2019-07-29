特朗普簽署法案延長911受災賠償基金至2092年

【KTSF 江良慧報導】

特朗普總統週一簽署法案，把一個幫助911受災人士的賠償基金延續至2092年，確保基金永遠都會有資金，賠償給一些因為參與911救災而受傷或者之後患病的人。

特朗普週一簽署法案，在場觀看的包括200多名受911影響的人，當中有60人是當年的緊急救援人員。

法案得以延續其實並不容易，基金管理人在2月時宣布，由於資金不足再加上索償個案上升，基金將要大幅削減賠償額。

911前線應急人員John Feal說：”我們在那個恐怖週二早上，最珍貴的資源正患病，正在死去和在受苦。”

基金原本會在明年屆滿，前清談節目主持Jon Stewart落力爭取延續基金撥款。

Stewart說：”他們以勇氣，慈悲，韌性和謙遜克盡己任，18年後，到你們做你的工作。”

Luis Alvarez是當年911後最先到場的應急人員，他說：”我不會袖手旁觀，看著我的的朋友像我一樣，因9/11患癌而不被重視，因為他們生病後就會死去。”

Alvarez作證後不久就病逝，他過世後幾個星期，國會終於通過法案，現在更由總統簽署立法，確保了這個用作賠償當年一些英雄的基金，在未來70年都不會面臨經費短缺。

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