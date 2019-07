Gilroy大蒜節爆槍擊案3死多人傷 槍手與警駁火亡

【KTSF】

在南灣Gilroy市一連3天舉行的大蒜節(Gilroy Garlic Festival)週日發生槍擊案,造成3人死亡12人受傷,警方稱,一名槍手與警員駁火後死亡。

週日是大蒜節舉行的最後一天,這項年度活動每年都吸引逾十萬人到訪,警方是於下午5時半左右接獲槍擊案舉報,多輛救護車立即到場拯救傷者。

Gilroy警察局長稱,槍擊案是於場地北面發生,槍手是經小溪剪破鐵絲網,避過保安檢查進入活動場地,警員到場後與槍手駁火大約一分鐘,槍手中槍死亡。

由於有目擊證人報稱槍手不止一人,因此警方仍在調查是否還有槍手在逃。

從上載社交媒體發放的片段所見,在槍擊案發生之際,現場一片混亂,大批民眾急急慌忙躲避。

槍聲傳出時,樂隊Tin Man正在表演,主音Jack van Breen說,他看到一名身穿綠色上衣、頸上圍了灰色手帕的男子向著人群開槍,槍械看似是攻擊型來福槍。

Van Breen與其他隊員立即跳下台躲避,Van Breen聽到有人大喊:”你為何這樣做?”有人回答說:”因為我很憤怒。”

樂隊另一名成員Vlad Malinovsky說,他聽到很多槍聲,之後停下,執法人員接著出現,吩咐樂隊和正在躲避的其他人舉高雙手步出。

史丹福醫療中心已接收了兩名傷者,醫院發言人沒有透露他們的傷勢如何,Santa Clara Valley醫療中心則接收了5名傷者,也未知他們的傷勢如何。

13歲女童Evenny Reyes案發時正準備離開,突然看到一名男子用頭巾包著他的腳,原來他中槍受傷,她還看到很多人伏在地上哭泣,包括小童,很多人推開桌子,剪開圍欄逃命。

Reyes說,她聽到槍聲時最初沒有跑,因為她以為是炮竹聲,過程大約有5分鐘或3分鐘,就像電影般,很多人在哭、尖叫。

Gilroy警局在Twitter發聲明,表示”Gilroy警隊與整個社區謹向大蒜節槍擊案的受害人致哀”。

特朗普總統也就槍擊案發出推文,呼籲大家小心和安全,他說”執法人員已在槍擊案現場,據報槍手仍未被捕”。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。