影評：《好萊塢往事》重現60年代好萊塢鏡頭卻内容雜亂

一位想要尋求突破的過氣演員和他的替身,在好萊塢的一段經歷。這是知名美國導演Quentin Tarantino 宣佈退休前的最後第二部電影。

1969年的好萊塢,反派電視演員Rick Dalton 事業走下坡,想要改變策略在電影方面尋找新出路。但是酗煙酒的他,在拍片過程中,也顯示出他遇上如背台詞的困難和懊惱。而和他形影不離的,就是他的動作替身Cliff。隨著兩人逐漸淡化的生活,Cliff 也充當Rick 的私人司機。

與此同時,一位年輕演員Sharon Tate 卻開始走星運,對本身在好萊塢的前途充滿憧憬。

60年代末,也是嬉皮士文化的盛行期,好萊塢周邊也不時見到嬉皮士的蹤影。他們當中也有人因爲想在好萊塢史上留下足跡,因而也會起幹下命案的惡念。

電影沒有一個明確的劇情方向。這些演員和嬉皮士的一次暴力交鋒,就成爲結束影片的方式。這其實也是著名編劇/導演Quentin Tarantino 的一貫電影風格:根據歷史事件啓發的劇情,蜿蜒的情節最後感覺爲了要結束影片,而以一個血腥的暴力鏡頭完結。對一些觀衆來說可能是荒謬得有趣,但是這方式已經看膩。

必須強調,電影的一大賣點,就是導演重現60年代的好萊塢。從寬鏡頭拍攝的街景,到人物的打扮和舉止,到電台播放的歌曲等,都經過精心設計,讓人印象深刻。電影中也有一幕無聊的替身和李小龍對打的鏡頭。但是以音樂來説,卻有過火過膩的感覺。認識導演Quentin Tarantino 作品的觀衆,會理解他在電影中加入其它舊好萊塢作品的影子。對影迷來說可能會欣賞,但要是每一部作品都帶同樣影子,就感覺過於造作、沒有紀律。看來帶炫耀的感覺、帶來反效果,除了忽略劇情和同觀衆的交流之外,更加讓影片感覺過時。

《好萊塢往事 Once Upon a Time in Hollywood》感覺是導演拍給自己看的電影,滿分五分中得一分。要是觀衆有2個鐘頭40分鐘的話,可以考慮這個浪費時間的方式。

電影網頁:https://www.onceuponatimemag.com/

