隨著多個國家正式廢除或暫停執行死刑,全球處決人數去年大跌至約690人,為近十年新低,雖然如此,仍有不少國家維持死刑制度。

聯合國去年統計,過去十年、193個成員國中,23個國家曾執行死刑,國際特赦組織的估算數字更高,2013年至2017年間,33個國家曾處決死囚,包括中國、日本、北韓等。

哪些國家處決人數最多?去年排名首三位的分別為伊朗、沙特阿拉伯與越南,不過組織相信中國才是”死刑大國”,每年伏法囚犯以千計,只是官方從不公開數據,才無從查證。

