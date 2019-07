美國促世貿重新審視中國發展中國家地位

【i-CABLE】

美國向世貿施壓,要求重新審視中國及香港等國家及地區的發展中經濟體地位,阻止這些國家及地區在世貿規定下獲得不公平的優惠待遇。

特朗普週五簽署備忘錄,指示貿易代表萊特希澤採用一切可行手段,要求世貿阻止部份富裕國家和城市,以發展中國家的名義在貿易中獲得不公平的優惠待遇。

他在備忘錄中點名批評中國、香港、澳門及新加坡等國家及地區,將自己定位為發展中經濟體,藉此享受好處,並比其他世貿成員國作出更少承諾,批評這種情況不能繼續下去,他要求萊特希澤在60日內提交報告,如果世貿在90日內仍未取得實質進展,將尋求單方面不再視有關國家及地區為發展中經濟體。

中美下週恢復貿易談判,特朗普表示,中國可能希望在明年美國大選後才達成貿易協議。白宮經濟顧問庫德洛則表示,預料談判不會達成協議,指雙方仍存在竊取知識產權等結構問題,但美方期望中國將大規模採購美國農產品。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。