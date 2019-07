【KTSF】

特朗普總統週二出席一個由保守派組織舉辦的青年學生高峰會,不過他上台致辭時,他身後的總統印章出錯,內容竟然是諷刺他是俄羅斯扯線公仔。

出錯的印章上的鷹有雙頭,和俄羅斯聯邦國徽相似,而原印章鷹爪抓著代表最早期13個州的13支箭,出錯的印章就將箭變成高爾夫球桿,國徽上拉丁語格言合眾為一,就變成45是扯線公仔。

主辦單位說,負責人因為要匆忙從網上搜尋總統印章,所以沒有留意出錯,純屬意外,並無惡意,而有關的人員已經被開除。

