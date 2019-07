【KTSF 吳宇斌報導】

一年一度的舊金山馬拉松將於本週日舉行,當局呼籲駕駛人士留意封路措施。

舊金山馬拉松將會在週日清晨5點半,於海旁夾Mission街對開位置開跑,然後沿著Embarcadero跑過漁人碼頭到Marina,再進入Presidio,然後會上金門大橋,在橋北面終點折返到列治文區和金門公園,再穿過舊金山中部,經過Mission街和Market街回到海旁。

沿途的交通道路會有臨時管制措施,行經以上路線的Muni公車,例如1、5、7、8、14、14R、29、31、38等線路,也會臨時改道行駛,Muni各條輕軌線路早上時段也有影響。

Muni公車改道詳細信息,民眾可以到交通局網站www.SFMTA.com查詢。

