【KTSF 郭柟報導】

舊金山週六有聲援香港民眾的集會,有本地示威者將會在華埠花園角建立連儂牆。

北加州香港會透過Facebook網站發起集會,週六舉行”連儂牆活動”聲援香港市民,及向香港特首林鄭政府再次表態,活動時間是下午1時至4時,地點在舊金山華埠花園角。

前學聯秘書長兼雨傘運動學生領袖周永康將會作為特別嘉賓出席。

