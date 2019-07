舊金山擬對外賣食物容器收費兩毛五 華埠居民呻貴（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山繼通過提高購物袋收費後,又計劃對外賣餐盒及餐杯收費,每個是兩毛五,商家和顧客對此有甚麼看法呢?

舊金山市參事佩斯金(Aaron Peskin)提出法案,計劃要求全市所有餐飲店以及提供食物的商家,如果向顧客提供外賣餐盒及餐杯,必須每個收費兩毛五,目的是進一步減少一次性餐具,協助市府達到零垃圾的目標。

雖然市府早已要求餐飲店使用可回收、或可堆肥的餐盒及餐杯,但目前並沒有強制商家收費,而佩斯金提出的這項新法案,也希望透過收費,鼓勵民眾自帶餐盒餐杯。

有華埠長者表示,他們每天都會到餐廳喝一杯奶茶或咖啡,如果一個杯子收兩毛五,一個月下來,對他們也是不小的負擔。

有餐廳顧客說:”突然間收兩毛五是有些貴,真的有些貴,就像我們現在每天都來喝杯咖啡,有時還是兩次,一個月算下來都好多錢。”

那麼收多少錢會較合理呢?

另一名餐廳顧客說:”我覺得5分錢到一毛錢還可以,如果叫第二杯就是五毛錢,對消費者比較辛苦。”

也有餐廳顧客說:”如果收費太貴,群眾會有很大意見,甚至最多不用它的杯喝,我自己帶杯,但總之我覺得這個動機是好的。”

但也長者認為自帶餐具很不方便。

有餐廳顧客說:”你一個老人家還要帶杯走路,已經很不方便,好多老人都會來這裡,你看看多少老人家,年輕的辛辛苦苦做完事情,想要喝杯咖啡,他們也不會帶杯,上街買菜的中年婦女也不會帶杯,老人家更不會帶杯,所以我的意見就是,不會有人帶杯來。”

有餐飲業者表示,如果顧客自帶餐盒,不便之處就是要等顧客到餐廳取餐時,才能開始做顧客點的飯菜,之後放入容器中,這樣顧客取餐等候的時間就會變長。

這項提案也規定,食物容器的收入會直接給商家,而使用食物券或接受聯邦營養補助計劃的婦女兒童則無須支付食物容器費用。

東灣柏克萊市已於今年1月通過類似法律,如果該法律在舊金山市參議會獲得通過,將從明年1月1日起實施。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。