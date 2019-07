【KTSF 劉瑩報導】

舊金山警方週三拘捕了一名涉嫌於7月中在日本埠偷狗的男人。

警方表示,疑犯是53歲的舊金山居民Le Van Loc,他涉嫌在7月13日於舊金山日本埠Post街1700號路段一間商店門前,偷走一隻金毛尋回犬。

失竊的金毛尋回犬已於翌日在田德隆區找到。

警方在週二傍晚接報,有人在Franklin街1600號路段用錘砸路邊汽車的玻璃,警方到場後將疑犯拘捕,進一步調查後,懷疑該名疑犯也涉及該宗偷狗案。

Loc目前被還押舊金山縣監獄。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。