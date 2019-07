舊金山華裔夫婦被暴力劫車 警拘兩疑犯

【KTSF 郭柟報導】

舊金山Merced Heights社區週二晚發生暴力劫車案,一對60多歲的華裔夫婦遇襲受傷,他們的豐田汽車被兩名非洲裔男子劫走,兩名匪徒週三晚最終在中半島聖馬刁縣被警方拘捕,期間警方一度要封鎖一個社區。

警方表示,在週三下午3點多,在中半島Daly City的Broadmoor社區發現懷疑被偷走的車,以及車上兩名匪徒,於是開車追截他們。

匪徒之後一度下車逃走,警員當時拘捕到其中一人,之後封鎖Macarthur Drive街道和附近公路,並出動警犬追捕另一人,並叫附近居民留在家中。

警方最後在週三晚10點多將另一名匪徒拘捕,並將該區解除封鎖。

劫車案發生在週二傍晚7點45分,在舊金山的Garfield夾Byxbee街,兩名20多歲的非洲裔男子,將60幾歲華裔男事主從車裡拉出來,用金屬硬物擊打他的後腦,之後又用手槍指嚇事主太太,並毆打她,搶走她的手袋,以及搶走事主的豐田Corolla汽車。

本台今日嘗試聯絡兩事主,不過沒有回應。

