【KTSF 梁秋玉報導】

灣區這個週末將出現熱浪,內陸部分地區氣溫可能超過華氏100度,提醒大家注意防暑。

受一股高氣壓西移影響,國家氣象局預測,灣區這個週末將迎來本月最熱的一個週末,部分內陸及山區,包括東灣Livermore、Concord等地,白天最高溫將升至華氏102到108度之間。

灣區空氣品質管理局已宣佈從週五起一直到本週日都是”愛惜空氣日”,氣象局已發出酷熱預警,提醒民眾白天減少戶外活動,不要將孩童和寵物留在車內,盡量待在有冷氣的地方,喝大量水,不要帶寵物到過熱的地面散步,到海邊的民眾則要注意離岸流。

而沿岸地區例如舊金山週末氣溫,約在華氏70到80多度之間,早晚會較涼爽,預測氣溫將於下週一回到正常水平。

