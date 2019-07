【KTSF 劉瑩報導】

東灣奧克蘭市(屋崙)週四晚有建築地盤發生二級大火,無人受傷。

當局是於晚上9時58分接獲火警舉報,起火地點位於奧克蘭市Stanford Avenue夾Occidental街,現場是一個兩層高的建築地盤。

據舊金山紀事報引述附近居民所指,火地盤正在興建公寓,預計將提供7至9個單位。

火警發生沒多久,消防員迅速趕抵現場,將火勢控制。

消防當局表示,大火中無人受傷,起火原因正在調查中。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。