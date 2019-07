海軍陸戰隊16人涉協助非法入境者偷渡到美國被捕

【KTSF】

美國海軍陸戰隊有16名成員涉嫌協助非法入境者偷渡到美國,週四被當局拘捕,他們都隸屬南加州的Pendleton軍營,該軍營位於美墨邊界以北。

當局稱,被捕的16名海軍陸戰隊成員,他們都並非執行邊界安全的任務,他們被控觸犯走私人蛇和涉及毒品的罪行。

這宗案件源於稍早有兩名海軍陸戰隊成員被邊界巡邏員拘捕,前者涉嫌運送3名墨西哥人非法偷渡到美國,成功後將獲得金錢報酬。

之後,當局進行深入調查後確認,有另外16名海軍陸戰隊成員也涉案。

被捕的16人都是新入伍,當局稱,偷渡集團專向這些新兵埋手,他們較容易因為想賺快錢而參與偷渡勾當。

去年,當局調動海軍陸戰隊成員與美軍到美墨邊界,在現有的邊界圍欄上加裝鐵絲網,但他們嚴禁執行拘捕任務。

