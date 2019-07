【i-CABLE】

南加州洛杉磯一名男子涉嫌在不同地點,槍殺父親及前女友等4人,並槍傷另外兩人,最終落網,警方正調查行兇動機。

26歲的疑犯扎拉戈扎,當地週四下午被警員發現,並用電槍制伏,由擔架床送上救護車,警員也到他的住所搜證。

扎拉戈扎涉嫌在12小時內,在聖費爾南多谷多處地點開槍,凌晨時份,先在住所內射殺爸爸和弟弟,媽媽亦中槍,情況穩定。

逃走期間,分別在一個油站和一輛巴士上合共向3人開槍,其中兩人死亡,其中一人據報為疑犯的前女友。

警方最終根據手機追蹤訊號及扎拉戈扎家人提供他可能出現位置的資料,將他拘捕,期間發現一支槍,又懷疑他涉及同日早上一宗企圖行劫案,正繼續調查案件。

