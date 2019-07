金正恩指導試射新型制導武器 警告南韓勿自取滅亡

【i-CABLE】

北韓官媒報道,領袖金正恩指導試射新型戰術制導武器,警告南韓停止自取滅亡的行為。

《朝中社》報道,金正恩與國防科學部門的領導幹部周四一起到火力陣地,指導試射新型戰術制導武器系統。

報道指,金正恩很滿意此系統的低高度滑翔跳躍型飛行軌道的特點,及其戰鬥威力,相信敵方難以攔截,又指今次”示威射擊”是”有的放矢”,批評南韓總統文在寅在世人面前上演”和平握手”,卻暗地裡漠視平壤政府的警告,引入最新的攻擊型武器,和進行聯合軍演等,北韓不得不繼續研發超強力武器系統,剷除南韓的潛在及直接威脅,警告南韓停止這些自取滅亡的行為。

有南韓國防部官員指,與美國官員評估後,相信北韓試射的武器射程大約是600多公里,類似俄羅斯的SS-26伊斯坎德爾短程彈道導彈,亦有分析認為與北韓5月試射的新型短程彈道導彈KN23非常相似,今次射程較遠可能是改良型號。

韓美聯合司令部認為,北韓今次試射並非針對南韓或美國,不影響聯合防衛部署。美國國務卿蓬佩奧重申,仍希望循外交途徑解決衝突,期望雙方在未來數週內,恢復工作級別會談。

