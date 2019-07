香港航空業機場舉行反修例集會（視頻）

【i-CABLE】

香港航空界週五發起機場集會,要求撤回《逃犯條例》修訂及成立獨立調查委員會,大會指有15,000人參加,警方指高峰期有4,000人。

集會由下午1時直至午夜,參加者在機場接機大堂,坐在地上高叫口號,有人自備不同語言的標語,亦有人設置電視機,播放過去一段時間的遊行示威片段,又向抵港旅客派發傳單,解釋香港正在發生甚麼事情。

參與的人有機場員工,亦有一般市民。

另外,逾千名前線醫護人員在伊利沙伯醫院網球場靜坐,他們指星期日的元朗襲擊事件,造成多人受傷,但警方姍姍來遲,令人質疑警方保護市民的能力。

他們促請有關人士停止暴力,警方嚴正執法,醫護會秉持赤子之心,緊守崗位,與香港市民同行。

數百名來自多間院校的醫學生,也在中大百萬大道集會,有人戴上頭盔、口罩支持反修例示威者,亦有人扣上白絲帶。

他們希望凝聚醫護聲音,秉持關懷傷困之初心,在暴力事件中盡力照顧傷者,同時亦不忘聚焦社會的傷口。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。