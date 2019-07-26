香港航空10月5日起停辦來往舊金山香港航線

【KTSF 郭柟報導】

香港航空將於今年10月5日起停辦來往舊金山和香港的直航服務，有旅行社預料，往返兩地的機票可能會加價。

香港航空在官網上發出公告，指有關決定乃基於公司對美國航線的評估及調整業務策略。

香港航空往返香港和舊金山的最後航班為10月4日，已預訂了舊金山機票的乘客，可以免費更改出發日期，適用日期為10月5日前，至於10月5日或以後出發，並決定取消行程的旅客，將獲全額退款未使用的航段，公司另外又會提供轉搭其他航空公司等相關服務。

威威旅行社老闆田立琴（Lisa Tian）說：”如果例如說很早之前出去香港，10月5號之後回來舊金山，回程時航空公司可以安排轉機，從香港飛到洛杉磯再飛回來，或者經過溫哥華再飛回來也可以，如果客戶不願意，那麼這段就直接退票。”

另外有旅行社認為，少了一間航空公司競爭，意味著日後往返舊金山和香港的機票價格將會上升。

見聞旅行社老闆邵旗謙（Ed Siu）說：”加價就當然的，因為香港航空出現時，用低價吸納客人，它離開市場後，其他航空公司將價格提高是必然的，另外對於已經出發的客人，已經飛去香港，或者東南亞等地方的人，他們要回來時怎麼辦？這是最大需要顧慮的問題，很多同業都很惆悵，因為如果安排或新的處理方法，都要時間去做。”

已購買香港航空機票的旅客，可以致電(855) 392-3889，查詢關於重新訂位或退票的事。

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