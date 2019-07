香港航空10月5日起停辦來往舊金山香港航線

【KTSF 郭柟報導】

香港航空將於今年10月5日起停辦來往舊金山和香港的直航服務,有旅行社預料,往返兩地的機票可能會加價。

香港航空在官網上發出公告,指有關決定乃基於公司對美國航線的評估及調整業務策略。

香港航空往返香港和舊金山的最後航班為10月4日,已預訂了舊金山機票的乘客,可以免費更改出發日期,適用日期為10月5日前,至於10月5日或以後出發,並決定取消行程的旅客,將獲全額退款未使用的航段,公司另外又會提供轉搭其他航空公司等相關服務。

威威旅行社老闆田立琴(Lisa Tian)說:”如果例如說很早之前出去香港,10月5號之後回來舊金山,回程時航空公司可以安排轉機,從香港飛到洛杉磯再飛回來,或者經過溫哥華再飛回來也可以,如果客戶不願意,那麼這段就直接退票。”

另外有旅行社認為,少了一間航空公司競爭,意味著日後往返舊金山和香港的機票價格將會上升。

見聞旅行社老闆邵旗謙(Ed Siu)說:”加價就當然的,因為香港航空出現時,用低價吸納客人,它離開市場後,其他航空公司將價格提高是必然的,另外對於已經出發的客人,已經飛去香港,或者東南亞等地方的人,他們要回來時怎麼辦?這是最大需要顧慮的問題,很多同業都很惆悵,因為如果安排或新的處理方法,都要時間去做。”

已購買香港航空機票的旅客,可以致電(855) 392-3889,查詢關於重新訂位或退票的事。

