香港七警案兩警上訴得直 5人獲減刑（視頻）

2014年佔領行動七警案,其中兩名警員上訴得直,獲撤銷控罪,上訴庭指無證人從影片中辨認到他們,單憑原審法官個人觀察,定罪證據薄弱,另外5人則獲減刑,由兩年減到15至18個月,律政司指會研究判詞,再決定是否需要跟進。

獲撤銷控罪的警員劉興沛和黃偉豪當庭釋放,他們離開犯人欄前與另外5人擁抱,又拍拍他們肩膊,其餘5人的定罪上訴被駁回,要即時服刑,但刑期獲扣減。

總督察黃祖成及高級督察劉卓毅由監禁兩年減至18個月,警長白榮斌及警員關家豪減刑至15個月,警員陳少丹因為另外被裁定普通襲擊罪成,兩項控罪分期執行,減刑至16個月,5人下午由囚車押走。

上訴庭指劉興沛和黃偉豪原審時,沒有證人能夠在呈堂影片中辨認到他們,原審法官主要是依靠他個人觀察,認定兩人有份參與襲擊,例如憑片中一個人的側面斷定他是劉興沛,單憑黃偉豪當日似乎有戴眼鏡,而在變電站的人看來亦有戴眼鏡等,就認定是同一人,上訴庭認為欠缺基礎、定罪不穩妥,裁定兩人上訴得直,撤銷控罪。

至於另外5人,法官指有證據證明他們參與襲擊,雖然這場公民抗命前所未見,但即使警員面對多大壓力,都不是襲擊曾健超的藉口,蓄意知法犯法,更要以監禁作為懲罰,但認為原審法官以30個月作為量刑起點是過高。

今次上訴聆訊是在去年11月進行,法官指主要爭議是能否辨認各上訴人的身份,所以法庭花大量時間分析原材料及證據,用了比一般長的時間處理。

案中事主曾健超指對裁決感到極度絕望及憤怒,期望律政司上訴至終審法院。

