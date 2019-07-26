香港七警案兩警上訴得直 5人獲減刑（視頻）

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2014年佔領行動七警案，其中兩名警員上訴得直，獲撤銷控罪，上訴庭指無證人從影片中辨認到他們，單憑原審法官個人觀察，定罪證據薄弱，另外5人則獲減刑，由兩年減到15至18個月，律政司指會研究判詞，再決定是否需要跟進。

獲撤銷控罪的警員劉興沛和黃偉豪當庭釋放，他們離開犯人欄前與另外5人擁抱，又拍拍他們肩膊，其餘5人的定罪上訴被駁回，要即時服刑，但刑期獲扣減。

總督察黃祖成及高級督察劉卓毅由監禁兩年減至18個月，警長白榮斌及警員關家豪減刑至15個月，警員陳少丹因為另外被裁定普通襲擊罪成，兩項控罪分期執行，減刑至16個月，5人下午由囚車押走。

上訴庭指劉興沛和黃偉豪原審時，沒有證人能夠在呈堂影片中辨認到他們，原審法官主要是依靠他個人觀察，認定兩人有份參與襲擊，例如憑片中一個人的側面斷定他是劉興沛，單憑黃偉豪當日似乎有戴眼鏡，而在變電站的人看來亦有戴眼鏡等，就認定是同一人，上訴庭認為欠缺基礎、定罪不穩妥，裁定兩人上訴得直，撤銷控罪。

至於另外5人，法官指有證據證明他們參與襲擊，雖然這場公民抗命前所未見，但即使警員面對多大壓力，都不是襲擊曾健超的藉口，蓄意知法犯法，更要以監禁作為懲罰，但認為原審法官以30個月作為量刑起點是過高。

今次上訴聆訊是在去年11月進行，法官指主要爭議是能否辨認各上訴人的身份，所以法庭花大量時間分析原材料及證據，用了比一般長的時間處理。

案中事主曾健超指對裁決感到極度絕望及憤怒，期望律政司上訴至終審法院。

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