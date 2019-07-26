港政務司長就警方對元朗事件部署向市民道歉（視頻）

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香港政務司司長張建宗首次就星期日的元朗襲擊事件，向市民致歉，當再次被問到會否成立獨立調查委員會，他指政府會思考有甚麼可以做。

星期日元朗襲擊事件，政府首次以”暴徒”形容施襲者，並為當日警方的部署向市民道歉，但沒有回應是否要調查警方的部署。

連串示威衝突和暴力事件，社會愈來愈多聲音質疑政府的管治能力，以及要求成立獨立調查委員會，張建宗重申由監警會審視6月以來警方應對示威遊行的做法合適，但又指政府會繼續思考。

對於警方就星期六的元朗遊行發出反對通知書，張建宗希望市民不要以身試法，但又指明白市民希望表達對襲擊事件的憤怒。

他重申市民表達訴求要和平理性，不要訴諸暴力。

警務督察協會去信張建宗，指政府提出反修例以來，警隊成為政府與反對人士的磨心，張建宗的言論完全抹殺警隊，一個多月來努力不懈，維持社會治安的付出甚至犧牲，徹底辜負他們對政府的全力支持，難以理解及無法認同，強烈希望盡快與張建宗會面，以作澄清及還警隊一個公道。

另外，有警員在網上展示委任證，稱”問心無愧、何來道歉”，批評張建宗不代表警隊，要求他道歉、否則勢不兩立。

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