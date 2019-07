港政務司長就警方對元朗事件部署向市民道歉（視頻）

【i-CABLE】

香港政務司司長張建宗首次就星期日的元朗襲擊事件,向市民致歉,當再次被問到會否成立獨立調查委員會,他指政府會思考有甚麼可以做。

星期日元朗襲擊事件,政府首次以”暴徒”形容施襲者,並為當日警方的部署向市民道歉,但沒有回應是否要調查警方的部署。

連串示威衝突和暴力事件,社會愈來愈多聲音質疑政府的管治能力,以及要求成立獨立調查委員會,張建宗重申由監警會審視6月以來警方應對示威遊行的做法合適,但又指政府會繼續思考。

對於警方就星期六的元朗遊行發出反對通知書,張建宗希望市民不要以身試法,但又指明白市民希望表達對襲擊事件的憤怒。

他重申市民表達訴求要和平理性,不要訴諸暴力。

警務督察協會去信張建宗,指政府提出反修例以來,警隊成為政府與反對人士的磨心,張建宗的言論完全抹殺警隊,一個多月來努力不懈,維持社會治安的付出甚至犧牲,徹底辜負他們對政府的全力支持,難以理解及無法認同,強烈希望盡快與張建宗會面,以作澄清及還警隊一個公道。

另外,有警員在網上展示委任證,稱”問心無愧、何來道歉”,批評張建宗不代表警隊,要求他道歉、否則勢不兩立。

