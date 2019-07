Google據報在Sunnyvale以十億買下多個物業（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

根據聖荷西水星報取得的資料,科技公司Google已經在南灣Sunnyvale以十億元買下Verizon的一些產業,包括雅虎的總部。

這項在Sunnyvale價值達十億元的交易,相信是灣區今年最大宗的地產交易,去年的榜首交易,也是Google花十億元在Mountain View置業。

在Sunnyvale的物業,位於First Avenue、Java Drive、Bordeaux Drive、North Mathilda Avenue。

觀察人士認為,這幾宗在南灣的置業行動,可以讓Google在南灣建嶄新、具有綜合用途的社區,除了辦公大樓,也包括住屋、商店、餐館、公園等,這也顯示出Google對南灣發展抱信心。

而買下這些物業之後,地產發展商Lendlease將為Google發展在聖荷西、Mountain View和Sunnyvale的社區。

近幾年,Google也在紅木城和Palo Alto置業。

