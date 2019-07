Equifax洩用戶個資需賠7億 受害民眾如何索賠

【KTSF 歐志洲報導】

信用報告公司Equifax兩年前發生全美歷來最大宗的用戶資料洩露事件,聯邦貿易委員會週一裁定,Equifax必須繳付7億元的個人賠償和民事罰款,受影響的民衆應該如何索賠?

2017年9月,信用報告公司Equifax顧客資料被黑客盜取,全美國有1.47億人受影響。

受影響的民衆可以獲得三家主要的信用報告公司Equifax、Experian和TransUnion免費信用監測4年,之後還多6年Equifax本身提供的免費信用監測。

要是已經有信用監測服務的人,可以選擇獲得125元的現金賠償,受影響人士可以選擇獲得支票或儲值卡。

要是在事件中有花錢的民衆,例如花時間和付費處理信用事項的話,則可以獲得最多兩萬元的賠償,可以索賠的開支包括未經許可的付費、律師費和監測信用服務等。

要是受影響者能夠證明,花了多少時間整頓信用的話,還可以獲得每小時25元的賠償,最高額是20個小時。

要知道自己的信用資料是否有被黑客盜取的話,應該到Equifax特設的網站:https://eligibility.equifaxbreachsettlement.com/en/eligibility,輸入個人的姓氏和社安號碼的最後6個號碼,就會知道自己有沒有受到洩露事件影響,要是有的話,就可以按照指示索賠。

截至日期是11月19日,所有的索賠資料也必須在明年1月22日之前提供,申請賠償,請點擊:https://www.ftc.gov/enforcement/cases-proceedings/refunds/equifax-data-breach-settlement

