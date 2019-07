報告指舊金山中央地鐵工程或推遲至明年5月竣工

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山中央地鐵工程施工5年,完工日期一拖再拖,近日再有聯邦報告指,工程的預算即將耗盡,可能進一步將通車日期,推遲到明年5月,舊金山交通局週四開放聯合廣場車站讓媒體參觀,並就延遲完工的講法作出回應。

舊金山Stockton街上每日都人來人往,原來地下亦有過百名工人趕工。

造價16億元的中央地鐵工程一共有4個站,這裡是聯合廣場站大堂的位置,每名乘客會從聯合廣場經大堂,再前往月台候車,扶手電梯及升降機等設施已經有初形,但通道上仍然擺放不少原料及器材,仍有很多工程尚未完成。

中央地鐵最先原定在2018年年底通車,不過後來延遲到今年年底,但一份由一個聯邦監管機構發出報告指出,由於承建商Tutor Perini及交通局持續有爭拗,承建商又多次改動設計,警告工程預算即將耗盡,預計會進一步將通車日期,推遲到明年5月。

舊金山交通局代理局長Tom Mcguire說:”工程仍有很多變數,最主要想傳達的訊息是,我們聘請了一名有經驗的專家,去找出這些變數,管理這些風險,再定出我們都有信心的通車日期。”

交通局聘請了一名新的項目經理評估工程的進度,並希望他能確保如期完工,代理局長指,他們大約需要6星期才可以告訴大家確實的完工日期,至於工程的預算是否即將耗盡,局方沒有直接回應,只表示會在這6個星期內研究。

交通局指,在聯合廣場這裡進度相當良好,不過在華埠站,有商戶收到通知,那邊的完工日期會一拖再拖。

交通局承認,華埠站遇到的問題比較需時,工程進度上有點落後,但仍然預計在秋季時會完成路面工程。

Mcguire說:”華埠、Market街以南的商戶及居民遇到的局面,我們感謝他們的耐性,我們知道這不容易,但在秋季之前,他們會擁有一條清潔、無工程、無機器及廢物的街道。”

交通局每個月都派人與華埠商戶開會,商戶每一次都會追問完工日期,局方到上個月的會議仍然堅持不會延遲。

有商戶指,但每一次都從媒體中得知工程可能延期的消息,他們質疑局方有否誠實向他們交待。

華埠商戶邵旗謙(Ed Siu)說:”整個計劃拖了一年,再拖會拖多久呢?大家是無了期,次次跟我們講,我們會做,我們會做這些,會做那些,但最後一來到就說聲對不起,又延期,一個對不起,又延期,這是否負責任呢?”

華埠商戶謝小姐說:”每一個月都有去開會,我們很關心地鐵的事,你說延遲,還是什麼?要罰款,根本沒有任何方案,跟我們講過,都是推卸,回答全部是應付、敷衍,因為會議全部都是我們自己爭取回來,我們有知情權。”

8月份的會議將於下星期二在華埠的新僑服務中心召開。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。