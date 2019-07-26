報告指舊金山中央地鐵工程或推遲至明年5月竣工

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山中央地鐵工程施工5年，完工日期一拖再拖，近日再有聯邦報告指，工程的預算即將耗盡，可能進一步將通車日期，推遲到明年5月，舊金山交通局週四開放聯合廣場車站讓媒體參觀，並就延遲完工的講法作出回應。

舊金山Stockton街上每日都人來人往，原來地下亦有過百名工人趕工。

造價16億元的中央地鐵工程一共有4個站，這裡是聯合廣場站大堂的位置，每名乘客會從聯合廣場經大堂，再前往月台候車，扶手電梯及升降機等設施已經有初形，但通道上仍然擺放不少原料及器材，仍有很多工程尚未完成。

中央地鐵最先原定在2018年年底通車，不過後來延遲到今年年底，但一份由一個聯邦監管機構發出報告指出，由於承建商Tutor Perini及交通局持續有爭拗，承建商又多次改動設計，警告工程預算即將耗盡，預計會進一步將通車日期，推遲到明年5月。

舊金山交通局代理局長Tom Mcguire說：”工程仍有很多變數，最主要想傳達的訊息是，我們聘請了一名有經驗的專家，去找出這些變數，管理這些風險，再定出我們都有信心的通車日期。”

交通局聘請了一名新的項目經理評估工程的進度，並希望他能確保如期完工，代理局長指，他們大約需要6星期才可以告訴大家確實的完工日期，至於工程的預算是否即將耗盡，局方沒有直接回應，只表示會在這6個星期內研究。

交通局指，在聯合廣場這裡進度相當良好，不過在華埠站，有商戶收到通知，那邊的完工日期會一拖再拖。

交通局承認，華埠站遇到的問題比較需時，工程進度上有點落後，但仍然預計在秋季時會完成路面工程。

Mcguire說：”華埠、Market街以南的商戶及居民遇到的局面，我們感謝他們的耐性，我們知道這不容易，但在秋季之前，他們會擁有一條清潔、無工程、無機器及廢物的街道。”

交通局每個月都派人與華埠商戶開會，商戶每一次都會追問完工日期，局方到上個月的會議仍然堅持不會延遲。

有商戶指，但每一次都從媒體中得知工程可能延期的消息，他們質疑局方有否誠實向他們交待。

華埠商戶邵旗謙（Ed Siu）說：”整個計劃拖了一年，再拖會拖多久呢？大家是無了期，次次跟我們講，我們會做，我們會做這些，會做那些，但最後一來到就說聲對不起，又延期，一個對不起，又延期，這是否負責任呢？”

華埠商戶謝小姐說：”每一個月都有去開會，我們很關心地鐵的事，你說延遲，還是什麼？要罰款，根本沒有任何方案，跟我們講過，都是推卸，回答全部是應付、敷衍，因為會議全部都是我們自己爭取回來，我們有知情權。”

8月份的會議將於下星期二在華埠的新僑服務中心召開。

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