灣區捷運新總經理上任 首要任務改善乘客滿意度（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

灣區捷運（BART）的種種問題，令乘客對捷運非常不滿，新上任的總經理強調，他的首要任務就是改善乘客對捷運的滿意程度。

灣區捷運董事局週四一致通過，委任捷運副總經理Robert Powers為總經理。

Powers在捷運工作了7年，近3年擔任副總經理，他表示了解乘客對捷運的不滿。

Powers說：”乘客滿意度低令人不能接受，我們將會兌現承諾，更新列車，安裝新的控制系統，重建基本建設，舒緩擁擠，增加服務，以及有充足的捷運警員。”

捷運的罪案、逃票、過度擁擠、不清潔，以及無家可歸者流連的問題一直沒能解決，Powers表示，會增聘警員，目前仍有20個空缺要填補，另外會擴大設置新閘口的試驗計劃，打擊逃票問題。

Powers又承諾會親自到捷運站月台和列車與乘客對話，了解他們乘坐捷運的經驗和意見。

捷運前任總經理Grace Crunican今年4月宣布退休，Powers接替總經理的職位，年薪是385,000元。

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