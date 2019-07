灣區捷運新總經理上任 首要任務改善乘客滿意度（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

灣區捷運(BART)的種種問題,令乘客對捷運非常不滿,新上任的總經理強調,他的首要任務就是改善乘客對捷運的滿意程度。

灣區捷運董事局週四一致通過,委任捷運副總經理Robert Powers為總經理。

Powers在捷運工作了7年,近3年擔任副總經理,他表示了解乘客對捷運的不滿。

Powers說:”乘客滿意度低令人不能接受,我們將會兌現承諾,更新列車,安裝新的控制系統,重建基本建設,舒緩擁擠,增加服務,以及有充足的捷運警員。”

捷運的罪案、逃票、過度擁擠、不清潔,以及無家可歸者流連的問題一直沒能解決,Powers表示,會增聘警員,目前仍有20個空缺要填補,另外會擴大設置新閘口的試驗計劃,打擊逃票問題。

Powers又承諾會親自到捷運站月台和列車與乘客對話,了解他們乘坐捷運的經驗和意見。

捷運前任總經理Grace Crunican今年4月宣布退休,Powers接替總經理的職位,年薪是385,000元。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。