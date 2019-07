【KTSF 黃恩光報導】

東灣奧克蘭(屋崙)Lake Merritt站週三發生有人墮軌事件,捷運發言人表示,女事主沒有受傷,可是需要接受精神評估。

捷運發言人表示,週三傍晚5點半左右接報,有人墮軌之後被列車撞倒,捷運警方和消防員到場拯救女事主,車站一度要關閉。

捷運發言人週四表示,根據警方和目擊者提供的資料,事件不涉及犯罪行為,也不是意外,女事主需要接受精神評估。

