視頻顯示紐約市警被群眾肆意潑水 警拘3疑犯（視頻）

近日社交媒體流傳兩段用手機拍下的視頻,當中有紐約市穿制服的巡邏警員,在大街被多名人士撥水及擲水桶,事件引發公眾嘩然,警方週三拘捕3名懷疑涉案的人士,特朗普總統週四也發推文譴責惡行,警隊高層也表示,警方絕對不能姑息這類行為。

在社交媒體廣傳的兩段視頻可見,有4名穿制服的警員身處哈林區,驅散聚集在一個已開啟的消防水龍頭的人群,期間警員也被水淋濕。

在其中一段視頻中,一名警員正在拘捕疑犯,期間有人擲出一個紅色膠桶,擊中該名警員的頭部,他的同僚也被人潑水。

另一段視頻則看到兩名警員在Brookly街步行時,被人多次潑水。

紐約市警察局長Terence Monahan稱,事件涉及有人向正在執法的警員進行襲擊,另一方面,在場的警員也沒有作出適當的反應。

Monahan說:”有人以為可以拿起一桶水擲向警員,這是不對的,與此同時,如果有警員認為,在發生這件事後可以就此離開現場,也許他們要想想他們是否適合從事這份職業。”

視頻中,民眾看似肆無忌憚地向警員潑水,也惹來批評者對民主黨籍市長白思豪和其他自由派政客的抨擊,批評者稱,他們對警隊的改革,導致民眾失去對巡邏警員的尊重。

特朗普週四也發推文,指這種行為絕對不能接受,他說白思豪必須立即採取行動。

白思豪稍早回應這宗事故時稱,任何人拒捕都是不可接受的行為,與此同時,警員進行拘捕時,任何人也不何干預。

紐約市警局稍早也發出通知書,指任何人以言語挑釁警員,並不屬於違法,但如果有人向當值警員噴水或潑水,則可以被起訴滋擾、行為不檢等罪。

