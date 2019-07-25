南舊金山將制定租管新政策 研究調高最低工資

【KTSF 歐志洲報導】

南舊金山市議會週一晚討論關於保護租客的法例之後，將同市内的房東和租客權益組織討論，再制定新的政策，市議會也正研究是否提高南舊金山的最低工資。

中半島南舊金山目前的67,000人口當中，有4成是租戶，中位租金是2,800元，比去年增加5%。

南舊金山沒有租金管制，一些市議員接到市民反映負擔不起租金上漲。

南舊金山經濟與社區發展部副主任Nell Selander說：”我們知道這整個區域都處於住屋危機中，租金快速上漲，可負擔房屋短缺，一些租客因爲付不起房租而必須搬遷。”

經濟與社區發展部提出的建議包括，要房東報告加租，並給租客提供足夠的通知，屋主加租一成或以下，必須提前30天通知租客，如果加租一成或以上，則要提前60天通知。

至於租約限期問題，市府目前規定，當租約到期時，可以轉換成以月租形式，市議會現正考慮是否制定最低租約限期，而非月租形式，以此保障租客。

市議會也將研究，房東必須給逼遷租戶搬遷費的補助，數額可以是3個月的公平市場租金。

另外，市府也希望提出一個為房東和租客調解的體制，經濟與社區發展部透露，將在短期內和房東和租戶權益組織討論，並徵詢意見，然後向市議會提出立法建議。

除了租戶保護議題，市議會也將考慮提高南舊金山的最低工資，從目前的12元提高到15元。

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