南舊金山將制定租管新政策 研究調高最低工資

【KTSF 歐志洲報導】

南舊金山市議會週一晚討論關於保護租客的法例之後,將同市内的房東和租客權益組織討論,再制定新的政策,市議會也正研究是否提高南舊金山的最低工資。

中半島南舊金山目前的67,000人口當中,有4成是租戶,中位租金是2,800元,比去年增加5%。

南舊金山沒有租金管制,一些市議員接到市民反映負擔不起租金上漲。

南舊金山經濟與社區發展部副主任Nell Selander說:”我們知道這整個區域都處於住屋危機中,租金快速上漲,可負擔房屋短缺,一些租客因爲付不起房租而必須搬遷。”

經濟與社區發展部提出的建議包括,要房東報告加租,並給租客提供足夠的通知,屋主加租一成或以下,必須提前30天通知租客,如果加租一成或以上,則要提前60天通知。

至於租約限期問題,市府目前規定,當租約到期時,可以轉換成以月租形式,市議會現正考慮是否制定最低租約限期,而非月租形式,以此保障租客。

市議會也將研究,房東必須給逼遷租戶搬遷費的補助,數額可以是3個月的公平市場租金。

另外,市府也希望提出一個為房東和租客調解的體制,經濟與社區發展部透露,將在短期內和房東和租戶權益組織討論,並徵詢意見,然後向市議會提出立法建議。

除了租戶保護議題,市議會也將考慮提高南舊金山的最低工資,從目前的12元提高到15元。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。