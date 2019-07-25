舊金山暴力劫車案 六旬華裔夫婦遇襲受傷（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山Merced Heights社區週二晚上發生暴力劫車案，一對60多歲的華裔夫婦遇襲受傷，他們的豐田汽車被兩名非洲裔男子劫走，兩名匪徒週三晚已被警方拘捕。

現場是一個寧靜的住宅區，警方表示，週二傍晚7點45分接報，在Garfield夾Byxbee街發現60多歲的華裔男事主受傷，並躺臥在街上。

住在附近的Denise Blase當時在家，目睹案發經過，是她最先報警。

她表示，當時聽到街上有人爭吵，最初沒有為意，但爭吵聲越來越大聲，引起她的注意。

Blase說：”我見到一個男人對一名女士大叫，再一拳打在她臉上，另外有一個男人躺在地上被打。”

警方指出，案發時，男事主在車上等候太太，兩名20多歲的非洲裔男子將事主從車裡拉出來，用金屬硬物擊打事主的後腦。

事主的太太上前阻止時，其中一個匪徒拿出手槍，指嚇女事主並毆打她，然後搶走她的手袋。

兩名匪徒開走事主的汽車，被搶走的車是較舊款的豐田小房車，男女事主都需要送院治理，沒有生命危險。

目擊者指，案發的畫面令人震驚，晚上完全無法入睡，她當時跟警員錄口供時全身顫抖。

Blase說：”我看到時太震驚，因為過程太過暴力，我想我見到其中一名匪徒曾經拿出手槍，指嚇兩名事主。”

另一名鄰居說：”我只見到很多警察及有救護車在外面，我都不知道發生什麼事，這也許只是例外的事件，總不能永遠活在擔憂之中。”

有鄰居指，近十多年來，有很多華裔家庭搬入這個社區，基本上從來沒有發生過任何罪案，反而交通意外就常有，亦有人說，兩條街外曾發生過最少一宗入屋行劫案。

已在該區居住了30年的鍾紹元說：”我來住的時候，如果人們乘巴士，只有兩個是華人，整架巴士，即是亞洲人，但現在整輛車都是，治安應該可以的，多年都沒有發生過特別事。”

有鄰居說，暫時沒有覺得不安全，治安都不錯，但另一名鄰居說，有時有非洲裔來搞事，入屋行劫之類。

消息指，兩名事主都是住在這一條街，警方對今次事件相當重視，已經將事件交給劫案調查組跟進，並會為事主提供受害人輔導服務。

有案件資料的人，請致電(415)575-4444與警方聯絡。

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