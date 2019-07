舊金山暴力劫車案 六旬華裔夫婦遇襲受傷（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山Merced Heights社區週二晚上發生暴力劫車案,一對60多歲的華裔夫婦遇襲受傷,他們的豐田汽車被兩名非洲裔男子劫走,兩名匪徒週三晚已被警方拘捕。

現場是一個寧靜的住宅區,警方表示,週二傍晚7點45分接報,在Garfield夾Byxbee街發現60多歲的華裔男事主受傷,並躺臥在街上。

住在附近的Denise Blase當時在家,目睹案發經過,是她最先報警。

她表示,當時聽到街上有人爭吵,最初沒有為意,但爭吵聲越來越大聲,引起她的注意。

Blase說:”我見到一個男人對一名女士大叫,再一拳打在她臉上,另外有一個男人躺在地上被打。”

警方指出,案發時,男事主在車上等候太太,兩名20多歲的非洲裔男子將事主從車裡拉出來,用金屬硬物擊打事主的後腦。

事主的太太上前阻止時,其中一個匪徒拿出手槍,指嚇女事主並毆打她,然後搶走她的手袋。

兩名匪徒開走事主的汽車,被搶走的車是較舊款的豐田小房車,男女事主都需要送院治理,沒有生命危險。

目擊者指,案發的畫面令人震驚,晚上完全無法入睡,她當時跟警員錄口供時全身顫抖。

Blase說:”我看到時太震驚,因為過程太過暴力,我想我見到其中一名匪徒曾經拿出手槍,指嚇兩名事主。”

另一名鄰居說:”我只見到很多警察及有救護車在外面,我都不知道發生什麼事,這也許只是例外的事件,總不能永遠活在擔憂之中。”

有鄰居指,近十多年來,有很多華裔家庭搬入這個社區,基本上從來沒有發生過任何罪案,反而交通意外就常有,亦有人說,兩條街外曾發生過最少一宗入屋行劫案。

已在該區居住了30年的鍾紹元說:”我來住的時候,如果人們乘巴士,只有兩個是華人,整架巴士,即是亞洲人,但現在整輛車都是,治安應該可以的,多年都沒有發生過特別事。”

有鄰居說,暫時沒有覺得不安全,治安都不錯,但另一名鄰居說,有時有非洲裔來搞事,入屋行劫之類。

消息指,兩名事主都是住在這一條街,警方對今次事件相當重視,已經將事件交給劫案調查組跟進,並會為事主提供受害人輔導服務。

有案件資料的人,請致電(415)575-4444與警方聯絡。

