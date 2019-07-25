聖荷西成高科技公司落戶熱點 Verizon也宣布進駐

【KTSF 蔡璐陽報導】

由於科技行業蓬勃發展，越來越多的科技公司選擇在南灣聖荷西建造公司園區，最近，通訊公司Verizon也宣布將進駐聖荷西。

大約4年前，聖荷西就自稱為”矽谷的入口”，在當時對聖荷西來說，這個名號還只是一個發展目標，但是如今聖荷西已經完成轉型，成為了名符其實的”矽谷的入口”。

自從Google進駐聖荷西之後，其它公司似乎也被吸引，不論是商業還是科技領域的公司，逐漸都來到這裡安家落戶，而這一改變也使聖荷西比起其他位於矽谷的城市更加具有競爭力。

Jolnt投資公司執行長Russ Hancock說：”這一切都始於Google決定，將25,000人轉移到聖荷西市區，從此一切都改變了，現在人們都排著隊，在聖荷西選址。”

通訊公司Verizon最近成功獲得在聖荷西機場附近的土地，計劃建造一個面積巨大的園區，並將放棄位於Sunnyvale的園區，將3,500名員工轉移到這裡辦公。

聖荷西市長Sam Liccardo說：”Verizon的這個決定，有很大程度是因為附近的交通設施，以及其它相關公司的位置，並且Verizon的地點緊鄰一個即將建成的捷運站。”

Verizon計劃新的園區在今年秋天開始動工，並在2021年開始在這裡辦公。

除了Verizon和Google之外，還有Roku、HP、Adobe、Cisco、Ebay、Micron等大型科技公司進駐聖荷西，不過矽谷區域的其它城市，似乎並不擔心有越來越多的科技公司落戶聖荷西。

Sunnyvale市府經理Kent Steffens說：”我不擔心，雖然聖荷西市區能夠吸引這些科技公司，但是這沒有影響到Sunnyvale的發展。”

聖荷西市區如今已經是科技公司的聚集地，該城市希望能夠繼續這樣發展。

與此同時，Google公司仍在擴大其規模，Bay Area News Group報導指，Google在Sunnyvale北部用10億元購買了幾幢房產，其中包括互聯網公司Yahoo之前的總部，至於這些房產作何用途，Google目前還沒有透露。

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