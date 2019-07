聖荷西成高科技公司落戶熱點 Verizon也宣布進駐

【KTSF 蔡璐陽報導】

由於科技行業蓬勃發展,越來越多的科技公司選擇在南灣聖荷西建造公司園區,最近,通訊公司Verizon也宣布將進駐聖荷西。

大約4年前,聖荷西就自稱為”矽谷的入口”,在當時對聖荷西來說,這個名號還只是一個發展目標,但是如今聖荷西已經完成轉型,成為了名符其實的”矽谷的入口”。

自從Google進駐聖荷西之後,其它公司似乎也被吸引,不論是商業還是科技領域的公司,逐漸都來到這裡安家落戶,而這一改變也使聖荷西比起其他位於矽谷的城市更加具有競爭力。

Jolnt投資公司執行長Russ Hancock說:”這一切都始於Google決定,將25,000人轉移到聖荷西市區,從此一切都改變了,現在人們都排著隊,在聖荷西選址。”

通訊公司Verizon最近成功獲得在聖荷西機場附近的土地,計劃建造一個面積巨大的園區,並將放棄位於Sunnyvale的園區,將3,500名員工轉移到這裡辦公。

聖荷西市長Sam Liccardo說:”Verizon的這個決定,有很大程度是因為附近的交通設施,以及其它相關公司的位置,並且Verizon的地點緊鄰一個即將建成的捷運站。”

Verizon計劃新的園區在今年秋天開始動工,並在2021年開始在這裡辦公。

除了Verizon和Google之外,還有Roku、HP、Adobe、Cisco、Ebay、Micron等大型科技公司進駐聖荷西,不過矽谷區域的其它城市,似乎並不擔心有越來越多的科技公司落戶聖荷西。

Sunnyvale市府經理Kent Steffens說:”我不擔心,雖然聖荷西市區能夠吸引這些科技公司,但是這沒有影響到Sunnyvale的發展。”

聖荷西市區如今已經是科技公司的聚集地,該城市希望能夠繼續這樣發展。

與此同時,Google公司仍在擴大其規模,Bay Area News Group報導指,Google在Sunnyvale北部用10億元購買了幾幢房產,其中包括互聯網公司Yahoo之前的總部,至於這些房產作何用途,Google目前還沒有透露。

