奧克蘭新社區資源中心開幕 提供各類職業培訓（視頻）

東灣奧克蘭(屋崙)Fruitvale區一個社區資源中心開幕,將為當地社區提供餐館業的職業訓練和租客協助等服務。

坐落在34 Avenue,名為Restore Oakland的社區中心,綜合一些服務奧克蘭居民的非牟利組織,例如Causa Justa,提供租客保護服務和餐館訓練中心,提供和餐館業有關的免費課程,例如調酒班和配酒班。

在餐館工作多年的Carolina Santos表示,一般高級餐館都是白人服務員在餐館大廳中,拉美裔和非洲裔則在廚房工作,她希望能夠在這裡上課提升自己在餐館業的知識。

Santos說:”我覺得要從廚房走入大廳,就必須學習更多知識。”

這裡的課程每6個星期就有新的課程,除了在職訓練,Restore Oakland社區中心也提供辦公室給非牟利機構,例如租客權益組織Causa Justa。

Restore Oakland執行主任Reetu Mody說:”我們夢想把社會和經濟正義連結,因為我們的刑事司法體制,影響著非白人社區、不單是非洲裔、也包括移民、難民、貧窮社區,我們希望能創造出真正的社區環境。”

代表華埠的市議員Nikki Bas表示,希望社區中心往後也能提供更多中文服務。

Bas說:”我希望華埠的居民也能夠來34 Avenue這裡,使用這裡的服務,成爲這社區的一分子。”

