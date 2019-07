Alameda縣無家可歸者急增 逾半居於奧克蘭（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

一份最新報告指出,東灣Alameda縣現時有8,000幾名無家可歸者,超過一半住在奧克蘭(屋崙)市。

無家可歸者人口統計組織EveryOneHome的報告指,Alameda縣在過去兩年,無家可歸者人數增加了43%,柏克萊市的無家可歸者人數由972名增加至1,108人,奧克蘭則由2,761增加至4,071人。

奧克蘭市長Libby Schaaf表示,無家可歸者問題並非單一城市可解決,呼籲鄰近城市聯手。

Schaaf說:”這些問題並非奧克蘭獨有,整個縣,整個加州,甚至整個西岸都有。”

有報告指出,有四成無家可歸者都是在Alameda縣長大,有12%就是從其他城市遷移到奧克蘭。

