南韓指朝鮮發射兩短程彈道導彈 一枚曾變軌避探測

北韓再試射兩枚導彈,南韓政府指是新型短程彈道導彈,有分析推測其中一枚導彈飛行期間,曾改變軌道以避開探測,美國稱正深入分析。

南韓聯合參謀本部表示,北韓在週四凌晨5時34分和5時57分,由東部元山發射兩枚短程彈道導彈,一枚飛行約430公里,第二枚達690公里,兩枚導彈飛行高度約50公里,落入朝鮮半島以東海域,青瓦台指經分析,判定發射的是新型短程彈道導彈,軍方則指第二支導彈飛行特徵跟以往的不同。

平壤當局於5月9日,亦曾試射北韓版伊斯坎德爾KN-23短程導彈,有專家估計今次發射的可能是經改良的同款導彈,包括減輕彈頭重量,延長射程。

專家推斷第二支導彈飛行期間更曾變軌,在飛行末段避開南韓軍方雷達探測,但當時美軍能用多維偵測發現追蹤。

南韓聯合參謀本部發言人指,北韓領袖金正恩最近曾在附近地區露面,正密切關注其動向,《韓聯社》指是暗示金正恩有可能在現場觀看導彈發射。

分析相信,美韓下月初將舉行聯合軍演,北韓今次試射目的是向美國施壓。

南韓國防部敦促北韓停止無助緩和軍事緊張的行動,日本則稱試射沒對國家構成威脅,但極度遺憾北韓再次試射。

此次是金正恩和美國總統特朗普上月底在分隔南北韓的非軍事區會面以來,北韓再試射導彈。

特朗普當時曾說,北韓5月試射的導彈很小,每個國家都會試射,日前他又稱平壤已停止試射,雙方正積極聯繫。

