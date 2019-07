北韓再有挑釁舉動 向日本海方向發射不明飛行物

【KTSF 蔡璐陽報導】

北韓在7月25日清晨再度出現挑釁舉動,從朝鮮半島往日本海方向發射了2枚不明飛行物,據南韓媒體推測,北韓此舉是向8月舉行的韓美聯合軍演示威。

南韓聯合參謀本部發聲明表示,北韓在25日凌晨5點34分、5點57分許,從元山一帶向朝鮮半島東部海域發射2枚不明飛行物,飛行距離約267英里,但目前不清楚北韓領導人金正恩是否在現場視察。

對於北韓這次的發射行動,南韓軍方強調,軍方均有保持警戒,隨時掌握相關資訊。

據了解,這也是特朗普總統和北韓領導人金正恩6月會面後,時隔78天又再度發射飛行物體,且至少兩枚,引起南韓軍方高度關注,美方和韓國正在了解相關細節。

另外,也有韓媒認為,北韓此舉是對8月美韓聯合軍事演習”同盟19-2″,以及美國對北韓制裁不見鬆綁所做的示威行動。

