Millbrae汽車爆竊頻生 警方指歹徒訓練有素（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

灣區許多城市汽車爆竊頻生，中半島城市Millbrae也不例外，警方談到歹徒作案方式，也談到歹徒為何如此猖狂。

Millbrae警察局長Paul R. Kunkel表示，今年2月跟5月，汽車爆竊案件最多，到目前為止，已經有170件，去年有182件，罪案黑點包括市中心以及101號路口。

Kunkel說：”很多人要搭飛機，來到Millbrae，吃上飛機前的最後一頓好餐，所有的東西都在車上，就被偷走。”

警方表示，這些歹徒光天化日之下做案，就是因為用餐時間人多，而且他們都訓練有素。

Kunkel說：”他們很厲害，有練習過，所以速度很快，只是一兩分鐘的時間，一個人先很快的找目標，第二個人立刻接應，只花彈指時間。”

警方也坦承目前的監獄制度，很多輕罪犯不用坐牢，根本有伺無恐。

Kunkel說：”這些都是有組織的幫派，我們花很多精力來解決，我們有抓到一些人，我們會繼續努力，但是加州法律改變，讓這些人沒有受到應有的懲罰，所以更困難。”

警方也呼籲商家裝監視器，罪案發生後才能夠辨認歹徒。

警方表示，如果民眾看到現行犯，立刻打911報警，這樣警方才能立刻趕到現場。

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