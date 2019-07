Millbrae汽車爆竊頻生 警方指歹徒訓練有素（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

灣區許多城市汽車爆竊頻生,中半島城市Millbrae也不例外,警方談到歹徒作案方式,也談到歹徒為何如此猖狂。

Millbrae警察局長Paul R. Kunkel表示,今年2月跟5月,汽車爆竊案件最多,到目前為止,已經有170件,去年有182件,罪案黑點包括市中心以及101號路口。

Kunkel說:”很多人要搭飛機,來到Millbrae,吃上飛機前的最後一頓好餐,所有的東西都在車上,就被偷走。”

警方表示,這些歹徒光天化日之下做案,就是因為用餐時間人多,而且他們都訓練有素。

Kunkel說:”他們很厲害,有練習過,所以速度很快,只是一兩分鐘的時間,一個人先很快的找目標,第二個人立刻接應,只花彈指時間。”

警方也坦承目前的監獄制度,很多輕罪犯不用坐牢,根本有伺無恐。

Kunkel說:”這些都是有組織的幫派,我們花很多精力來解決,我們有抓到一些人,我們會繼續努力,但是加州法律改變,讓這些人沒有受到應有的懲罰,所以更困難。”

警方也呼籲商家裝監視器,罪案發生後才能夠辨認歹徒。

警方表示,如果民眾看到現行犯,立刻打911報警,這樣警方才能立刻趕到現場。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。