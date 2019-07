司法部宣布恢復對聯邦死囚執行死刑

【KTSF】

聯邦司法部週四表示,將會向監禁在聯邦監獄的死囚恢復執行死刑,聯邦當局對上一次處決死囚是2003年,目前有5名死囚已定於今年12月面臨處決。

2014年,奧克拉荷馬州執行死刑時因為出錯,時任總統奧巴馬頒令司法部要對死刑制度,以及毒針處決法進行全面檢討,暫時尚未知該次檢討有何結論,也未知聯邦政府執行死刑的方式是否有任何改變。

司法部週四只表示,檢討工作已經完成,死刑可以恢復執行。

在美國,由聯邦政府執行死刑其實非常罕見,自1988年聯邦政府恢復死刑以來,只有3名死囚被處決,對上一次是2003年,死囚Louis Jones在1995年因為綁架、強姦和謀殺一名年輕女兵而被處決。

司法部長巴爾在聲明中表示:”國會已明確授權死刑制度,而且是獲得代表人民的國會參眾兩院通過,也獲總統簽署成法,司法部會依法辦事,要為受害人和家屬執行司法制度下所判處的刑罰。”

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。