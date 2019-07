市民發起週六光復元朗遊行 警發反對通知書

【i-CABLE】

有市民發起星期六在元朗遊行,警方發出”反對遊行通知”,指近日遊行後有嚴重衝突,議員辦事處和祖墳被破壞,有理由相信遊行人士會跟村民發生暴力肢體衝突,遊行申請人鍾健平表示會上訴。

市民發起星期六下午遊行”光復元朗”遊行前兩天,警方發出”反對遊行通知”,指相信遊行會對公眾構成危險。他指網上有鼓吹暴力的言論,有人表示要燒祠堂,亦有議員辦事處和祖墳被破壞,警方收到千多名市民和地區領袖反對遊行。

警方評估有過萬人會參與遊行,途經大馬路,有輕鐵,遊行人士容易誤闖,有高壓架空電纜的路軌,元朗市區人口稠密,遊行嚴重影響居民的權利和自由,考慮到近日集會遊行後發生嚴重衝突,反對遊行。

申請人鍾健平表示會上訴,亦會諮詢法律意見。他表示絕對無信心會上訴成功,在未獲不反對通知書前,不會呼籲其他人參與。

