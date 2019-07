舊金山市府大樓將以綠色燈飾提升對乙肝關注（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

7月28日是世界乙肝日,為配合宣傳,舊金山市府大樓當晚的燈飾,將以肝病研究的標誌翡翠絲帶的綠色為主顏色,並歡迎民眾前往拍照。

蘇子文是舊金山灣區”舊金山無乙肝”(SF Hep B Free)非牟利組織的宣傳項目經理,他說,灣區大約有8萬人是慢性乙肝患者,而全美範圍,大概每12個人中則有一人。

蘇子文表示,乙肝是無聲殺手,不像其它疾病之前會有一些病徵。

蘇子文說:”對大部分人來講,乙肝不會讓你感到不適,直到晚期,晚期的意思直到它變嚴重肝疾病或肝癌,當你感到痛的時候,通常已太晚採取預防措施,多數結果就會在一年內死亡。”

資料顯示,全球每年約有90萬人死於肝癌或肝硬化,為配合今年7月28日的”世界乙肝日”,舊金山無乙肝組織與史丹福大學亞裔肝病中心一起舉行宣傳活動,並在當晚日落前後,於舊金山市府大樓舉行亮燈儀式。

蘇子文說:”照片會很棒,市府會點亮翡翠綠色燈光,你可從這個別針及許多資料發現,翡翠色是我們的主題,你知道在許多亞洲文化中,翡翠代表繁榮、好運、財富及長壽,所以我們用這個顏色作為宣傳顏色,將大家凝聚起來,改善健康,顯示我們能預防這個疾病,並採取行動。”

全球目前約有2.6億人患慢性乙肝,而且大部分是亞裔,當中又有約2.2億人並不知道自己感染了乙肝病毒。

蘇子文表示,原因是很多人對乙肝有誤解,他澄清,乙肝病毒不會透過普通的接觸傳染,只會透過血液或性行為傳染,而九成受感染者,都是由母體傳染給新生兒,所以他呼籲所有年齡層的人都去做免費檢查,因為醫療保險都有包括這項檢查,如果驗出是乙肝,則可以注射疫苗,以降低肝癌病變的機率。

蘇子文說:”非常簡單,去做檢查,你可以保住自己性命,如果呈陽性反應,早發現可以預防你以後患肝癌。”

蘇子文歡迎大家參加週日晚8點半在舊金山市府大樓的亮燈及照相活動,共同宣傳預防乙肝的重要性,有關資訊可上網查詢,網址:http://SFHepBFree.org

