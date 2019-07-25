舊金山市府大樓將以綠色燈飾提升對乙肝關注（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

7月28日是世界乙肝日，為配合宣傳，舊金山市府大樓當晚的燈飾，將以肝病研究的標誌翡翠絲帶的綠色為主顏色，並歡迎民眾前往拍照。

蘇子文是舊金山灣區”舊金山無乙肝”（SF Hep B Free）非牟利組織的宣傳項目經理，他說，灣區大約有8萬人是慢性乙肝患者，而全美範圍，大概每12個人中則有一人。

蘇子文表示，乙肝是無聲殺手，不像其它疾病之前會有一些病徵。

蘇子文說：”對大部分人來講，乙肝不會讓你感到不適，直到晚期，晚期的意思直到它變嚴重肝疾病或肝癌，當你感到痛的時候，通常已太晚採取預防措施，多數結果就會在一年內死亡。”

資料顯示，全球每年約有90萬人死於肝癌或肝硬化，為配合今年7月28日的”世界乙肝日”，舊金山無乙肝組織與史丹福大學亞裔肝病中心一起舉行宣傳活動，並在當晚日落前後，於舊金山市府大樓舉行亮燈儀式。

蘇子文說：”照片會很棒，市府會點亮翡翠綠色燈光，你可從這個別針及許多資料發現，翡翠色是我們的主題，你知道在許多亞洲文化中，翡翠代表繁榮、好運、財富及長壽，所以我們用這個顏色作為宣傳顏色，將大家凝聚起來，改善健康，顯示我們能預防這個疾病，並採取行動。”

全球目前約有2.6億人患慢性乙肝，而且大部分是亞裔，當中又有約2.2億人並不知道自己感染了乙肝病毒。

蘇子文表示，原因是很多人對乙肝有誤解，他澄清，乙肝病毒不會透過普通的接觸傳染，只會透過血液或性行為傳染，而九成受感染者，都是由母體傳染給新生兒，所以他呼籲所有年齡層的人都去做免費檢查，因為醫療保險都有包括這項檢查，如果驗出是乙肝，則可以注射疫苗，以降低肝癌病變的機率。

蘇子文說：”非常簡單，去做檢查，你可以保住自己性命，如果呈陽性反應，早發現可以預防你以後患肝癌。”

蘇子文歡迎大家參加週日晚8點半在舊金山市府大樓的亮燈及照相活動，共同宣傳預防乙肝的重要性，有關資訊可上網查詢，網址：http://SFHepBFree.org

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