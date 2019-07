香港近千公務員及行政主任聯署批評林鄭和警方（視頻）

【i-CABLE】

香港470名政府行政主任及近300名公務員,分別參與匿名聯署,不滿特首林鄭月娥處理《逃犯條例》修訂的手法,以及譴責警隊在元朗站打人事件中,沒有盡保護市民之責。

聯署的行政主任(EO)將工作證上載到發起人的電郵帳戶,指已經有470人參加,佔整體行政主任數目一成四。

聯署指6月起,數以百萬計市民上街反修例,有人不惜以身犯險、以死進諫,但特首及問責官員對民意置若罔聞,深表遺憾。

聯署又指警方在元朗事件中,對持攻擊性武器的白衣暴徒採取放任態度,沒有盡保護市民之責,有勾結暴徒之嫌,嚴重失職及違反專業操守,他們強烈譴責警隊的作為,特首和司局長召開的記者會毫無承擔,更藉辭逃避提問,促請政府撤回修例,及成立獨立調查委員會。

來自44個政策局和部門、近300名公務員,向特首林鄭月娥發公開信,要求政府回應民間五大訴求,如政府繼續漠視民意,8月中前不回應,他們將會籌備工業行動,包括按章工作,聯署同時要求特首及部份司局長問責下台。

政府總部26樓的政策創新與統籌辦事處,星期二開始有員工設連儂牆貼上標語。

