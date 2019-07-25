香港近千公務員及行政主任聯署批評林鄭和警方（視頻）

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香港470名政府行政主任及近300名公務員，分別參與匿名聯署，不滿特首林鄭月娥處理《逃犯條例》修訂的手法，以及譴責警隊在元朗站打人事件中，沒有盡保護市民之責。

聯署的行政主任(EO)將工作證上載到發起人的電郵帳戶，指已經有470人參加，佔整體行政主任數目一成四。

聯署指6月起，數以百萬計市民上街反修例，有人不惜以身犯險、以死進諫，但特首及問責官員對民意置若罔聞，深表遺憾。

聯署又指警方在元朗事件中，對持攻擊性武器的白衣暴徒採取放任態度，沒有盡保護市民之責，有勾結暴徒之嫌，嚴重失職及違反專業操守，他們強烈譴責警隊的作為，特首和司局長召開的記者會毫無承擔，更藉辭逃避提問，促請政府撤回修例，及成立獨立調查委員會。

來自44個政策局和部門、近300名公務員，向特首林鄭月娥發公開信，要求政府回應民間五大訴求，如政府繼續漠視民意，8月中前不回應，他們將會籌備工業行動，包括按章工作，聯署同時要求特首及部份司局長問責下台。

政府總部26樓的政策創新與統籌辦事處，星期二開始有員工設連儂牆貼上標語。

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