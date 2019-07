歐洲熱浪帶來破紀錄高溫 巴黎高達攝氏42度

【i-CABLE】

西歐熱浪持續,德國及比利時等多個國家錄得破紀錄高溫,巴黎更創下70多年來最熱紀錄,高達攝氏42度。

夏日熱辣辣,民眾及旅客湧到巴黎鐵塔下的噴泉玩水降溫,法國有5分1地區發出最高級的紅色高溫預警,最少2萬人受影響,巴黎週四迎來72年來最熱紀錄,高達攝氏42.6度,不少人都有消暑好方法。

不單止巴黎錄得破紀錄高溫,德國北部城鎮林根亦錄得42.6度,科隆有公司派發免費飲用水,讓民眾在炎炎夏日解渴。

在英國迫近攝氏39度的高溫下,火車都要慢駛,避免路軌過熱而破裂,部份班次需要取消,當局呼籲民眾留在室內,避免中暑,預料末將稍為轉涼。

受撒哈拉沙漠熱氣流影響,比利時、法國及荷蘭的氣溫都超過攝氏40度,創下新高。

這次已經是今年夏天第二股席捲歐洲的熱浪,有氣象專家指,隨著氣候暖化相信未來數十年,這類極端天氣會愈來愈頻繁。

