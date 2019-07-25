歐洲熱浪帶來破紀錄高溫 巴黎高達攝氏42度

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西歐熱浪持續，德國及比利時等多個國家錄得破紀錄高溫，巴黎更創下70多年來最熱紀錄，高達攝氏42度。

夏日熱辣辣，民眾及旅客湧到巴黎鐵塔下的噴泉玩水降溫，法國有5分1地區發出最高級的紅色高溫預警，最少2萬人受影響，巴黎週四迎來72年來最熱紀錄，高達攝氏42.6度，不少人都有消暑好方法。

不單止巴黎錄得破紀錄高溫，德國北部城鎮林根亦錄得42.6度，科隆有公司派發免費飲用水，讓民眾在炎炎夏日解渴。

在英國迫近攝氏39度的高溫下，火車都要慢駛，避免路軌過熱而破裂，部份班次需要取消，當局呼籲民眾留在室內，避免中暑，預料末將稍為轉涼。

受撒哈拉沙漠熱氣流影響，比利時、法國及荷蘭的氣溫都超過攝氏40度，創下新高。

這次已經是今年夏天第二股席捲歐洲的熱浪，有氣象專家指，隨著氣候暖化相信未來數十年，這類極端天氣會愈來愈頻繁。

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