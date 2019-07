【i-CABLE】

小孩子不時亂爬亂走,美國一名男童因為貪玩誤闖機場禁區。

該名年約兩歲男孩日前於亞特蘭大國際機場,趁母親不為意,穿過無人當值的櫃位,爬上行李輸送帶,連同其他行李送往禁區。

男童雖然努力往反方向爬,但被行李擋著,只能順著輸送帶運行方向移動,大約5分鐘後抵達行李室。

職員發現後立即抱起他,男童右手受傷,送院治理。

