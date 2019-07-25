約翰遜就任首相 重申須如期甚至盡早脫歐

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英國新任首相約翰遜先後召開首次內閣會議，並與在野黨在國會辯論，強調英國必須如期，甚至盡早脫歐，又誓言會令英國成為最偉大國家，同日政府又宣布，海軍將為穿越霍爾木茲海峽的船護航。

約翰遜上任首相後次日，便到國會下議院發表演說，誓言會令英國成為世上最偉大國家。

他重申決心帶領英國如期脫歐，否則將令人民對英國的民主失去信心，造成災難性影響，又強調傾向有協議下脫歐，但指不能接受目前的北愛邊界後備方案，批評會削弱英國民主，必須廢除，表明已準備好隨時與歐盟談判，又聲言英國已為硬脫歐作出比外界所想更好的準備。

有議員要求約翰遜承諾，若在不足99天的脫歐限期前，都未能與歐盟訂立新協議的話，便讓國會投票決定國家走向，但約翰遜拒絕。

他又稱10月後，不會再向歐盟委員會提名委員人選，但保證歐洲人民在英國脫歐後，仍有絕對權利留在英國。

此外，他表示會加強與其他國家訂立新貿易協議。他的發言人又稱，交通部已要求海軍派軍艦到霍爾木茲海峽為英國船隻護航，維護航行自由。有官員私下指，這樣做並非約翰遜的新政策，但剛卸任的政府曾表示無法為每艘船護航。

約翰遜早前已召開首次內閣會議，有報道形容這次是英國近代史上其中一次最大規模人事變動，約翰遜或會樹敵更多。

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