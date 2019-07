約翰遜就任首相 重申須如期甚至盡早脫歐

【i-CABLE】

英國新任首相約翰遜先後召開首次內閣會議,並與在野黨在國會辯論,強調英國必須如期,甚至盡早脫歐,又誓言會令英國成為最偉大國家,同日政府又宣布,海軍將為穿越霍爾木茲海峽的船護航。

約翰遜上任首相後次日,便到國會下議院發表演說,誓言會令英國成為世上最偉大國家。

他重申決心帶領英國如期脫歐,否則將令人民對英國的民主失去信心,造成災難性影響,又強調傾向有協議下脫歐,但指不能接受目前的北愛邊界後備方案,批評會削弱英國民主,必須廢除,表明已準備好隨時與歐盟談判,又聲言英國已為硬脫歐作出比外界所想更好的準備。

有議員要求約翰遜承諾,若在不足99天的脫歐限期前,都未能與歐盟訂立新協議的話,便讓國會投票決定國家走向,但約翰遜拒絕。

他又稱10月後,不會再向歐盟委員會提名委員人選,但保證歐洲人民在英國脫歐後,仍有絕對權利留在英國。

此外,他表示會加強與其他國家訂立新貿易協議。他的發言人又稱,交通部已要求海軍派軍艦到霍爾木茲海峽為英國船隻護航,維護航行自由。有官員私下指,這樣做並非約翰遜的新政策,但剛卸任的政府曾表示無法為每艘船護航。

約翰遜早前已召開首次內閣會議,有報道形容這次是英國近代史上其中一次最大規模人事變動,約翰遜或會樹敵更多。

