男子涉在柏克萊加大附近犯下多宗非禮案被捕

東灣柏克萊警方拘捕一名男子,他涉嫌上星期在柏克萊加大附近犯下一連串非禮案。

柏克萊警方稱,有3名女子分別報案指,她們在柏克萊加大附近步行時,被同一手法非禮,有一名踩著單車的男子向受害人靠近,再觸摸她們的臀部或下體。

第一及第二宗案件都是發生在7月18號早上,位於Bancroft Wat夾Fulton街,及Channing Way 2400號路段,兩宗案件只隔了大約半小時。

而第三宗發生在翌日晚上大約8點40分,地點在Hearst大道夾Walnut街的十字路口。

在星期二22號,警員在市中心發現37歲疑犯Jodonnell Powell Jr.正在踩單車,便上前向他問話,最後以涉嫌非禮及在緩刑期間犯案等罪名將他拘捕。

