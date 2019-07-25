柏克萊擬設RV停車場讓民眾通宵停泊 選址惹爭議（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

東灣柏克萊市議會提出在海旁設立RV旅行車的停車場，讓居住在RV車的民眾可以停泊過夜，惹來爭議，市府目前還在尋找合適地點，可以讓RV住民過夜。

柏克萊市議會今年3月通過禁止RV旅行車在公共街道通宵泊車，不過承諾在執法之前，會先尋找新的固定地點，可以讓RV旅行車住民安全停泊過夜，但是到目前還未確定選址。

市長Jeese Arreguin原本打算在Berkeley Marina柏克萊海旁設RV停車場，讓他們過夜，但由於海旁是屬於州府地皮，市議會要求市府經理諮詢州府，能否批准在海旁設RV停車場，並繼續在市內尋找合適地點。

報導指週二晚的會議中，雖然大多數市民都贊成需要找地點設立RV停車場，但對於要在海旁建立就惹來爭議，反對人士擔心RV停車場會對海旁造成衛生問題，支持者認為市府必須考慮所有選址。

Arreguin和市議員Rashi Kesarwani早前又表示，正跟一個私人停車場的業主，討論是否可用作合適地點，但未有下文。

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