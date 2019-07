柏克萊擬設RV停車場讓民眾通宵停泊 選址惹爭議（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

東灣柏克萊市議會提出在海旁設立RV旅行車的停車場,讓居住在RV車的民眾可以停泊過夜,惹來爭議,市府目前還在尋找合適地點,可以讓RV住民過夜。

柏克萊市議會今年3月通過禁止RV旅行車在公共街道通宵泊車,不過承諾在執法之前,會先尋找新的固定地點,可以讓RV旅行車住民安全停泊過夜,但是到目前還未確定選址。

市長Jeese Arreguin原本打算在Berkeley Marina柏克萊海旁設RV停車場,讓他們過夜,但由於海旁是屬於州府地皮,市議會要求市府經理諮詢州府,能否批准在海旁設RV停車場,並繼續在市內尋找合適地點。

報導指週二晚的會議中,雖然大多數市民都贊成需要找地點設立RV停車場,但對於要在海旁建立就惹來爭議,反對人士擔心RV停車場會對海旁造成衛生問題,支持者認為市府必須考慮所有選址。

Arreguin和市議員Rashi Kesarwani早前又表示,正跟一個私人停車場的業主,討論是否可用作合適地點,但未有下文。

