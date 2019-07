【KTSF】

東灣柏克萊警方表示,一個多人使用的步行道出現山獅,民衆要保持警惕。

警方表示,接到民衆電郵,說7月17日上午9點,在柏克萊加大東部山區的Upper Fire Trail看到山獅出現。

警方表示,過去幾年接到類似報告,並也發現一些疑似被山獅殺死的動物屍體。

警方提醒民衆,步行時可以使用步行杆,必要時用來嚇跑山獅,若見到山獅時不要跑 ,而是要大聲喊叫,揮起雙手,向山獅丟石頭或其他物品,要是被襲擊應該用石頭、樹枝甚至雙手反擊。

