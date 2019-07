【KTSF 梁秋玉報導】

7月至今,灣區整體氣候並不算太熱,不過國家氣象局預測,受北加州一股高氣壓影響,灣區內陸地區本週末將出現熱浪,部分地區氣溫將超過華氏100度。

氣象局表示,預計週四和週五,氣溫高於平均水平,而這個週末,受西移的高氣壓影響,內陸氣溫將明顯上升華氏10到15度,最高溫可超過華氏100度,而沿岸溫度也將上升華氏5到8度。

氣象局表示,灣區這個時間出現熱浪並不多見,不過早晚氣溫相對會較涼爽,預計熱浪天氣將於下週一結束,恢復本季正常溫度。

