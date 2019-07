【i-CABLE】

元朗西鐵站日前有大批白衣人襲擊乘客,有受傷市民指當日沒有遊行,兇徒是胡亂襲擊無辜市民,會追究警方及向港鐵索償。

他們互不相識,7月21日晚上了同一列西鐵列車,許小姐與丈夫晚飯後,在荃灣西站上車回家,當西鐵停在元朗站,就遇上白衣人打人,她記起同車的人如何保護她。

同一列車、還有郭先生及兒子,當時由馬灣回屯門兆康途中。

6人當中,只有馬先生一人當日有參與遊行,亦是被打得最傷那一位,手瘀了、頭也被扑傷。

協助他們的民主黨立法會議員林卓廷表示,會全力協助他們從法律途徑追究,以及向港鐵等索償。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。