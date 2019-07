聯邦司法部將向多家高科技巨頭展開反壟斷調查

【KTSF 蔡璐陽報導】

聯邦司法部週二宣布,將對各大科技公司展開反壟斷調查,位於矽谷的幾個龍頭科技企業都將受到影響。

Google、Amazon、蘋果以及Facebook這幾家公司都將接受調查,聯邦司法部要查看這些公司是否有違反反壟斷法的行為。

司法部長巴爾沒有指明是哪間公司有違法嫌疑,只表示目前是在收集信息的階段。

共和、民主兩黨都擔心,這些科技龍頭公司有濫用客戶資料,而網購巨頭Amazon公司將於今年底掌控一半的網購市場,蘋果公司執行長Tim Cook向CBS電視台表示,他不認為蘋果有壟斷市場。

Cook說:”你認為蘋果的規模過大嗎?我不認為,但是就公司目前的規模來說,接受監察是公平的,我們應受監察,但我認為說蘋果壟斷市場是不合理的。”

