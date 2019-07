南韓指俄羅斯承認軍機失靈致誤闖領空

【i-CABLE】

中俄軍機被指進入南韓防空識別區的事件,韓聯社引述青瓦台指,俄羅斯承認是軍機設備失靈而誤闖,但中、俄政府都否認指控。

兩架中國轟炸機和3架俄羅斯軍機,被指週二多次闖入南韓東部海域防空識別區。俄羅斯的A-50預警機更被指兩度進入他們與日本有主權爭議的獨島領空範圍,南韓發射300多槍示警。

南韓國會外交統一委員會委員長尹相現與俄羅斯駐韓臨時代辦會面,是南韓當局連續第二日會見俄羅斯臨時代辦。尹相現引述俄方指,對事件表示遺憾,即使軍機有進入過南韓領空,深信並非有意,希望能與青瓦台合作、徹查事件。

韓聯社亦引述青瓦台指,俄羅斯駐韓副武官向他們表示,相信是軍機設備失靈,誤闖非預定空域,但南韓國防部不相信這說法,將會研究是否向對方提供相關資料。

不過在俄羅斯,當局態度就強硬得多,航空太空軍週二晚,仍否認軍機曾闖入南韓領空,並發聲明指當時俄、中軍機在日本海進行聯合遠程巡邏,並無偏離預先規劃好的路線,距離獨島逾25公里,絕無侵犯南韓領空,反指南韓兩架F-16戰機飛近俄方兩架圖-95戰略轟炸機 ,穿越俄方航線,危及轟炸機安全,但否定南韓曾開槍示警的說法。

中國國防部亦同樣否認指控,國防部又強調今次聯合巡航並非針對第三方。

