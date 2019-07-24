南韓指俄羅斯承認軍機失靈致誤闖領空

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中俄軍機被指進入南韓防空識別區的事件，韓聯社引述青瓦台指，俄羅斯承認是軍機設備失靈而誤闖，但中、俄政府都否認指控。

兩架中國轟炸機和3架俄羅斯軍機，被指週二多次闖入南韓東部海域防空識別區。俄羅斯的A-50預警機更被指兩度進入他們與日本有主權爭議的獨島領空範圍，南韓發射300多槍示警。

南韓國會外交統一委員會委員長尹相現與俄羅斯駐韓臨時代辦會面，是南韓當局連續第二日會見俄羅斯臨時代辦。尹相現引述俄方指，對事件表示遺憾，即使軍機有進入過南韓領空，深信並非有意，希望能與青瓦台合作、徹查事件。

韓聯社亦引述青瓦台指，俄羅斯駐韓副武官向他們表示，相信是軍機設備失靈，誤闖非預定空域，但南韓國防部不相信這說法，將會研究是否向對方提供相關資料。

不過在俄羅斯，當局態度就強硬得多，航空太空軍週二晚，仍否認軍機曾闖入南韓領空，並發聲明指當時俄、中軍機在日本海進行聯合遠程巡邏，並無偏離預先規劃好的路線，距離獨島逾25公里，絕無侵犯南韓領空，反指南韓兩架F-16戰機飛近俄方兩架圖-95戰略轟炸機 ，穿越俄方航線，危及轟炸機安全，但否定南韓曾開槍示警的說法。

中國國防部亦同樣否認指控，國防部又強調今次聯合巡航並非針對第三方。

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