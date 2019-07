舊金山國際機場Harvey Milk航廈正式啟用（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

擴建更新的舊金山國際機場國內班機第一航廈Harvey Milk週二啟用,由於整項工程還未完工,規劃的25個登機門中,暫時只有9個登機門投入運作,主要服務Southwest、Jetblue的旅客。

走進Harvey Milk第一航廈大廳,給人的印象是寬敞光亮,很多旅客都大讚漂亮,很乾淨。

一群要回法國的遊客,對大廳天花板上的設計不斷的品頭論足。

當記者告訴他們這是全新航廈,週二才正式啟用,美國朋友立刻翻譯給法國友人聽,他們更開心。

Harvey Milk在1977年當選舊金山市參事,是大城市首為出櫃的民選官員,不過他當選10個月後,就遭到槍殺身亡。

舊金山市參議會經過長達4年的討論,在2018年決定將機場第一航廈以Harvey Milk為名。

通過安檢門後,新的航廈展示Harvey Milk生前的藝術作品及他的介紹,讓來往舊金山國際機場的旅客,有機會認識這為同性戀先驅。

新的航廈採用智能玻璃窗,可以根據光線更換顏色,同時還有讓旅客休息的瑜珈室。

這座新的航廈造價24億,共分兩個工程,一個是週二啟動的登機B區,另一個尚未完工的是辦理登機處。

第一航廈主要是服務Southwest及Jetblue兩家航空公司的旅客,除了機場航廈工程外,首座在舊金山國際機場內的酒店Grand Hyatt,原本預計要在7月投入營運,目前看起來可能要跳票了。

Grand Hyatt就建在機場的入口,停車場及航站大廈就在旁邊,可以搭AirTran出入機場,或是轉捷運十分方便。

Grand Hyatt共有351個房間,酒店正式營運後,預計可提供兩百個工作機會。

