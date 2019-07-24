舊金山國際機場Harvey Milk航廈正式啟用（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

擴建更新的舊金山國際機場國內班機第一航廈Harvey Milk週二啟用，由於整項工程還未完工，規劃的25個登機門中，暫時只有9個登機門投入運作，主要服務Southwest、Jetblue的旅客。

走進Harvey Milk第一航廈大廳，給人的印象是寬敞光亮，很多旅客都大讚漂亮，很乾淨。

一群要回法國的遊客，對大廳天花板上的設計不斷的品頭論足。

當記者告訴他們這是全新航廈，週二才正式啟用，美國朋友立刻翻譯給法國友人聽，他們更開心。

Harvey Milk在1977年當選舊金山市參事，是大城市首為出櫃的民選官員，不過他當選10個月後，就遭到槍殺身亡。

舊金山市參議會經過長達4年的討論，在2018年決定將機場第一航廈以Harvey Milk為名。

通過安檢門後，新的航廈展示Harvey Milk生前的藝術作品及他的介紹，讓來往舊金山國際機場的旅客，有機會認識這為同性戀先驅。

新的航廈採用智能玻璃窗，可以根據光線更換顏色，同時還有讓旅客休息的瑜珈室。

這座新的航廈造價24億，共分兩個工程，一個是週二啟動的登機B區，另一個尚未完工的是辦理登機處。

第一航廈主要是服務Southwest及Jetblue兩家航空公司的旅客，除了機場航廈工程外，首座在舊金山國際機場內的酒店Grand Hyatt，原本預計要在7月投入營運，目前看起來可能要跳票了。

Grand Hyatt就建在機場的入口，停車場及航站大廈就在旁邊，可以搭AirTran出入機場，或是轉捷運十分方便。

Grand Hyatt共有351個房間，酒店正式營運後，預計可提供兩百個工作機會。

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