【KTSF】

南灣聖荷西週三清晨發生二級火警,起火地點位於一間酒吧和餐廳之間,消防員仍在現場救火。

當局於清晨4時59分接報,指La Hacienda餐廳與La Cantina Sports Bar之間發生火警,暫時沒有傷亡報告。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。